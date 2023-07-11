Полуфинал Уимблдона-2023 — дата, участники, турнирная таблица

В 2023 году россияне особенно внимательно будут наблюдать за Уимблдонским турниром — российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал впервые в своей карьере. Представляют Россию и другие теннисисты-мужчины: Роман Сафиуллин и Андрей Рублев. 11 и 12 июля они сражаются в четвертьфинале за место в турнирной таблице. «Известия» рассказывают, когда пройдет полуфинал соревнований и с какими противниками предстоит встретиться отечественным спортсменам.

Четвертьфинал Уимблдона-2023 — турнирная таблица, последние новости

Четвертьфинал Уимблдона для мужчин и женщин проходит 11–12 июля. Медведев 12 июля выйдет на корт против американца Кристофера Юбэнкса.

Соперник Сафиуллина на 11 июля — итальянский спортсмен Янник Синнер, а Рублеву в этот же день предстоит встретиться с действующим чемпионом турнира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Когда пройдет полуфинал Уимблдона-2023

Для участников мужского и женского пола предусмотрены разные даты полуфинала. Так, теннисистки поборются за место в финале 13 июля, а спортсмены-мужчины — 14 июля.

Полуфинал Уимблдона-2023 — турнирная таблица

В случае победы над Юбэнксом Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Рублев и Сафиуллин в случае побед 11 июля могут встретиться друг с другом по разные стороны сетки.

Финал чемпионата запланирован на 15 июля для женщин и на 16 июля для мужчин.

Ранее «Известия» рассказали, как Денис Медведев одержал победу над представителем Чехии Иржи Легечку и с каким счетом завершилось противостояние.