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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Главное

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче, который состоялся 10 июля, он обыграл чешского спортсмена Иржи Легечку. О том, как прошла игра и когда состоится четвертьфинал Уимблдона-2023, читайте в материале «Известий».

Медведев на Уимблдоне-2023

Матч Медведева и Легечки завершился со счетом 6:4, 6:2 после отказа представителя Чехии. Продолжительность двух партий составила 1 час 19 минут. За это время российский спортсмен допустил две двойные ошибки, девять раз подал навылет и заработал 14 брейк-поинтов, три из которых реализовал.

Его противник сделал пять эйс подач, совершил две двойных ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

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В четвертьфинале Уимблдона Медведев встретится с победителем матча между американцем Кристофером Юбэнксом и греком Стефаносом Циципасом.

До этого, в 2021 году, Медведев вышел на четвертый круг в Уимблдоне, и до сих пор это был его лучший результат на этом чемпионате.

Когда четвертьфинал Уимблдона-2023

Четвертьфинал Уимблдона-2023 пройдет с 11 по 12 июля для мужчин и для женщин. Помимо Медведева за право продвинуться по турнирной таблице будут бороться еще двое россиян — Роман Сафиуллин и Андрей Рублев. Они также вышли в четвертьфинал этого чемпионата впервые.

Противником Сафиуллина будет итальянский спортсмен Янник Синнер, Рублев встретится с победителем матча между представителем Польши Хубертом Хуркачем и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Уимблдон — это международный теннисный турнир, который проводится с 1877 года. Он является одним из четырех турниров Большого шлема. В 2023 году он проходит с 3 по 16 июля в Лондоне на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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