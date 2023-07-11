Киркоров и другие артисты выйдут на синюю дорожку VK Fest в Москве

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки, в числе которых Филипп Киркоров, Тимати, Игорь Николаев, Алсу, JONY и еще 70 знаменитостей. Об этом сообщила во вторник, 11 июля, пресс-служба VK.

Мероприятие пройдет в Парке Горького 15 и 16 июля. Его ведущими будут Роман Каграманов, Алла Михеева, Анастасия Ивлеева и Илья Соболев. В фестивале примут участие музыканты, блогеры, актеры, спортсмены и другие популярные личности.

В этом году концепцией VK Fest стало слияние природы, современного искусства и технологий. Исходя из нее, организаторы подобрали в качестве локации окруженную деревьями и цветами площадь Искусств Парка Горького, рядом с которой находится центр современного искусства. Выступления артистов будут дополнены спецэффектами и необычными световыми решениями.

«В прошлом году мы впервые запустили формат синей дорожки в рамках VK Fest, и результат превзошел все наши ожидания. Образы и номера артистов разошлись по заголовкам СМИ, новости выходили буквально через несколько минут после звездных перформансов. В этот раз мы усилили программу дорожки — как с точки зрения контента, так и декораций. Это будет стильная, технологичная зона, созданная лучшими специалистами индустрии в России», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Ранее, 5 июля, стало известно, что пользователи «ВКонтакте» в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest, объединяющий знаковые моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. В сообществе также представят трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах.

Фестиваль в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке он состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.

Билеты на VK Fest еще доступны на официальном сайте события vkfest.ru.

VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трех городах страны. Ранее он покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием Сибири в этом году и порадовал Санкт-Петербург самой масштабной программой в своей истории.