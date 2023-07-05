VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля

В последние дни масштабного месячного тура VK Fest в Москве пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках. Он объединит в себе лучшие моменты крупнейшего open-air страны во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений из столицы.

Увидеть, как проходил фестиваль в течение месяца и какие еще сюрпризы он приготовит в Москве, можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция фильма начнется 15 июля в 12:00 и продолжится 16 июля.

Пользователи «ВКонтакте» смогут посмотреть в прямом эфире выступления самых популярных артистов страны на московской синей сцене. Среди них — Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция шоу с белой сцены — на ней свои хиты исполнят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия и множество других звезд альтернативной сцены. Кроме того, частью фильма будут интервью с селебрити, ведущим станет Владимир Маркони.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут трансляцию на русский жестовый язык. Слабослышащие актеры московского театра «Недослов» адаптируют шоу артистов в прямом эфире, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Фильм о VK Fest станет самым масштабным онлайн-событием за всю историю фестиваля. В нем мы покажем, как крупнейшее развлекательное событие объединило города и их жителей. В фильм войдут не только самые запоминающиеся моменты с фестивальных площадок из четырех городов, но и прямая трансляция с топовыми артистами из Москвы. Это будет финальная нота нашей длительной программы, которая еще раз объединит всех в онлайне».

VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трех городах страны. Ранее он покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием Сибири в этом году и порадовал Санкт-Петербург самой масштабной программой в своей истории. Уже 8 июля фестивальный праздник придет к жителям Сочи, а затем 15 и 16 июля завершится грандиозным шоу в московском Парке Горького. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.