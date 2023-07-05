Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Мир
МИД Португалии назвал сложностью принятие Украины в ЕС без гарантий безопасности
Общество
В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения в РФ сибирской язвы
Политика
Собянин представил в Мосгоризбирком подписи в поддержку своего выдвижения
Мир
В МО Украины назвали страну идеальным полигоном для западного оружия
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области
Мир
МИД РФ заявил об угрозе стабильности в зоне палестино-израильского конфликта
Мир
Карчаа сообщил о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
Общество
Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тывы
Мир
В Индии 12 человек погибли от ударов молнии
Авто
В России начались продажи пикапа Foton Tunland
Общество
В Екатеринбурге простились с погибшим Далером Бобиевым
Мир
Автобус с 49 белорусами перевернулся в Польше

VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля

0
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние дни масштабного месячного тура VK Fest в Москве пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть фильм обо всех пяти фестивальных площадках. Он объединит в себе лучшие моменты крупнейшего open-air страны во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений из столицы.

Увидеть, как проходил фестиваль в течение месяца и какие еще сюрпризы он приготовит в Москве, можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция фильма начнется 15 июля в 12:00 и продолжится 16 июля.

Пользователи «ВКонтакте» смогут посмотреть в прямом эфире выступления самых популярных артистов страны на московской синей сцене. Среди них — Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. Также зрителям будет доступна трансляция шоу с белой сцены — на ней свои хиты исполнят Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия и множество других звезд альтернативной сцены. Кроме того, частью фильма будут интервью с селебрити, ведущим станет Владимир Маркони.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут трансляцию на русский жестовый язык. Слабослышащие актеры московского театра «Недослов» адаптируют шоу артистов в прямом эфире, а также записи выступлений музыкантов, ведущих и блогеров из других городов фестиваля.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Фильм о VK Fest станет самым масштабным онлайн-событием за всю историю фестиваля. В нем мы покажем, как крупнейшее развлекательное событие объединило города и их жителей. В фильм войдут не только самые запоминающиеся моменты с фестивальных площадок из четырех городов, но и прямая трансляция с топовыми артистами из Москвы. Это будет финальная нота нашей длительной программы, которая еще раз объединит всех в онлайне».

VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трех городах страны. Ранее он покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием Сибири в этом году и порадовал Санкт-Петербург самой масштабной программой в своей истории. Уже 8 июля фестивальный праздник придет к жителям Сочи, а затем 15 и 16 июля завершится грандиозным шоу в московском Парке Горького. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023