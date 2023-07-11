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Путин заявил о своевременном повышении финансовой независимости РФ

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Учитывая негативные тенденции в банковской системе США, повышение финансовой независимости России произошло вовремя, заявил во вторник, 11 июля, президент России Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Костин отметил, что Россия смогла выработать «определенный иммунитет» к западным санкциям и повысить свой суверенитет, несмотря на проблемы мировой экономики.

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — обратился глава государства к Костину.

Глава ВТБ также обратил внимание президента на то, что в Соединенных Штатах сейчас фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, который постепенно распространяется на Европу. При этом санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, отметил глава ВТБ.

«Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы», — отметил Костин.

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Ранее, 16 июня, президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что любые нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны. Глава государства также добавил, что Россия вместе с партнерами, в том числе в ОПЕК+, принимает решения с целью минимизировать политически мотивированные решения в экономике.

Кроме того, президент отметил, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России. С лидерами государств, которые не поддаются часто хамскому внешнему давлению, объемы взаимной торговли выросли в разы, отметил он.

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