Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), представившиеся в видеозвонке с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером украинским президентом Владимиром Зеленским, раскрыли 11 июля «Известиям» подробности разговора.

Вован отметил, что было очень интересно поговорить с «мастодонтом мировой политики» и узнать, что он думает о ситуации с подрывом на «Северных потоках» и разрешении данного конфликта. «Фактически он (Киссинджер. — Ред.) оправдывает террористов в том, что они подорвали [«Северный поток – 2»]», — сказал он.



Также Вован отметил, что после этого разговора американский экс-госсекретарь доложил президенту США Джо Байдену о том, что пообщался с Зеленским.

В свою очередь Лексус рассказал, как им удалось связаться с Киссинджером. «Связались с ним с помощью известного мирового экономиста Жака Аттали — бывшего советника президента Франции», — добавил он.

Также пранкер отметил, что Киссинджер отчасти говорит правду о том, что Украина причастна к теракту на «Северных потоках».



«Было бы странно услышать от Киссинджера, что он обвиняет свое государство в подрыве «Северных потоков». Поэтому он обвиняет одну сторону. США он постарался обойти», — сказал он.

Киссинджер во время разговора с пранкерами сказал, что думал, что «Северный поток – 2» взорвала Украина. Видео было опубликовано во вторник, 11 июля, на Rutube.

13 июня Politico писала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.



Обе ветки крупнейших газопроводов в Европе «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.