Мировой суд в Москве оштрафовал хостинг Dropbox за фейки о СВО
Мировой суд Москвы назначил штраф в размере 2 млн рублей файловому хостингу Dropbox за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, передает корреспондент «Известий».
«Суд постановил: признать Dropbox International Unlimited Company виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить наказание в виде штрафа на 2 млн рублей», — говорится в решении суда.
Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент.
Ранее в этот день суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch по двум протоколам суммарно на 7 млн рублей.