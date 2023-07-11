В 2023 году от укусов клещей в России пострадали 353 тыс. человек

Роспотребнадзор: в 2023 году от укусов клещей в России пострадали 353 тыс. человек

11 июля 2023, 11:50 0

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк