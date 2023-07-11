В 2023 году от укусов клещей в России пострадали 353 тыс. человек
По состоянию на 27-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 353 тыс. человек. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что это ниже среднемноголетних значений (370 тыс.). При этом продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.
«От клещевого вирусного энцефалита в России привито почти 3,1 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито 2,74 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек», — добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что в 2023 году акарицидные (противоклещевые) обработки проведены на площади 190 тыс. га, что существенно выше плановых значений (169 тыс. га).
5 июля в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили, что в регионе после укуса клеща скончался 14-летний подросток. Причиной смерти стал клещевой энцефалит, против которого подросток не был привит. Отмечалось, что это первый в этом году случай смерти от данного заболевания.