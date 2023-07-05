Подросток умер после укуса клеща в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 14-летний подросток скончался после укуса клеща. Об этом в среду, 5 июля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Амурске. Отмечается, что подросток не был привит от этого заболевания, которое привело к летальному исходу.

По данным ведомства, это первый в этом году случай смерти от клещевого энцефалита.

Как отмечает телеканал «360», с начала сезона в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 5766 человек, 1692 из которых — дети. Всем обратившимся детям провели серопрофилактику.

Вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9% снятых с людей клещей, а клещевым боррелиозом — 51%. От насекомых обработано около 2388,7 г, среди которых — парки, скверы, места детского отдыха и прогулочные зоны.

Укусы клещей зарегистрированы на всей территории края, за исключением Тугуро-Чумиканского района.

4 июля 13-летний подросток из Волгоградской области был госпитализирован в реанимацию после укуса паука каракурта. Ребенок помогал бабушке в огороде, когда в левое колено его укусил паук черного цвета. Спустя 15–20 минут у ребенка появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди, сообщает «Ридус».

После проведенной терапии состояние мальчика улучшилось и оценивалось как средней степени тяжести, пишет сайт kp.ru. Его перевели в детское отделение острых отравлений, уточняет RT.

Степные пауки каракурты чаще всего кусают в июле или августе. После укуса человек ощущает озноб, сильную боль в груди и руках и ногах, слабость. Спустя 8-10 часов часто повышается температура, появляется отечность. Заболевание может длиться от трех до 10 дней, при отсутствии лечения может наступить летальный исход, пишет ИА Регнум.