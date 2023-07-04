Подросток попал в реанимацию после укуса паука в Волгоградской области

Подросток из Волгоградской области был госпитализирован в реанимацию после укуса паука каракурта. Об этом 4 июля рассказали в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

«13-летний мальчик помогал бабушке в огороде, в левое колено его укусил паук черного цвета. Через 15–20 минут у ребенка появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди», — рассказало ведомство в Telegram.

Подросток был доставлен в Волжскую детскую больницу, после чего переведен в реанимационное отделение Центра острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25.

После проведенной терапии состояние мальчика улучшилось и оценивалось как средней степени тяжести. Его перевели в детское отделение острых отравлений.

В комитете отметили, что чаще всего каракурты кусаются в июле и августе, когда происходит их миграция. Инциденты, как правило, происходят на природе.

Заболевание после укуса длится от трех до 10 дней и сопровождается рядом симптомов, в числе которых могут быть тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота, запор, сыпь и прочие. При отсутствии медицинской помощи укусы могут оказаться смертельными.

Ранее в этот день из больницы в Московской области выписали 12-летнюю девочку, которую укусила гадюка. В региональном минздраве отметили, что при госпитализации у девочки отмечались отек и общая слабость. Ее доставили в больницу 27 июня.