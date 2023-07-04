Укушенную гадюкой в Подмосковье 12-летнюю девочку выписали из больницы

12-летнюю девочку, которую укусила гадюка, выписали из больницы в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона во вторник, 4 июля.

«Под наблюдением врачей ребенок находился в педиатрическом отделении почти неделю. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В Минздраве отметили, что при госпитализации у девочки отмечались отек и общая слабость.

«При осмотре в месте укуса были выраженная гиперемия — переполнение сосудов кровью — и болезненность, состояние сопровождалось слабостью. Девочке сразу же были введены сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», — уточнила заведующая педиатрическим отделением Талдомской центральной районной больницы Светлана Безкупская.

12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области. Ее госпитализировали 27 июня. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое.

25 апреля завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, как вести себя при встрече с гадюкой.

По словам специалиста, от змеи лучше всего отойти в сторонку. И, конечно, ни в коем случае не стоит ее беспокоить, потому что гадюка может рассердиться, а ее агрессия может быть серьезной.