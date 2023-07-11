Самолет «Судного дня» прилетел из США в Вильнюс к саммиту НАТО
Американский Boeing 747-E4B, называемый самолетом «Судного дня», приземлился в Вильнюсе, где будет проходить саммит НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.
Согласно информации сервиса, самолет вылетел днем 10 июля из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде, где расположена авиабаза США «Эндрюс». Воздушное судно приземлилось в столице Литвы ранним утром вторника. Самолет летел более девяти часов.
Лайнер называют самолетом «Судного дня» или «конца света» в виду его предназначения для президента и членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны Подобные судна способны поднять в воздух сотню человек и могут находиться в полете целую неделю при воздушной дозаправке. Их оборудование защищено от последствий ядерного взрыва.
Boeing E-4B Nightwatch является модифицированной версией Boeing 747-200. С 1970-х годов в США было создано четыре таких самолета.
Ранее, 10 июля, агентство France-Presse сообщило, что Джо Байден уже прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО 11–12 июля.