Боец «Барса-12» рассказал об оказании медпомощи раненным в зоне СВО военным
Медик добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Док помогает российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Как проходит оказание медицинской помощи, запечатлел 11 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Он стал свидетелем того, как одному военному потребовалась помощь после того, как он потянул ногу.
«Если что-то несерьезное, то мы на месте можем решить. А если что-то более сложное, то госпитализируем в Лисичанск. Если нужно, то еще дальше», — рассказал Док.
В мирной жизни он является терапевтом. В добровольческом батальоне принимает пациентов с различными жалобами — ушибами, растяжениями и простудой. Бывают и серьезные ранения, в том числе потеря конечностей. Док уже не раз вытаскивал раненых с поля боя.
Зименкин также снял кадры полевой операции.
17 июня Минобороны России рассказало о работе военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.
Отмечалось, что медики оказывают помощь как военнослужащим, так и пострадавшим мирным жителям. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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