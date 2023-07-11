СК расследует детали истязания ребенка в детском саду в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи начали расследование обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений в детском саду. Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

Проверка началась после того, как СМИ опубликовали информацию о причинении малолетнему воспитаннику детсада физических травм воспитателем учреждения.

По данному факту следственный отдел по Орджоникидзевскому району города организовал проверку на предмет наличия признаков ст. 117 УК РФ (истязание).

Специалисты устанавливают все детали произошедшего, в частности наличие причинения телесных повреждений. Кроме того, следователи проведут экспертизу для определения степени тяжести вреда, нанесенного ребенку.

По итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее, 8 июня, Первомайский районный суд Омска постановил взыскать 500 тыс. рублей с детского сада за то, что его воспитанник упал со стула и получил закрытый перелом четырех позвонков. Это стало компенсацией в пользу родителей пострадавшего.