Омский детсад заплатит 0,5 млн рублей за упавшего со стула ребенка

Первомайский районный суд Омска постановил взыскать 500 тыс. рублей с детского сада за то, что его воспитанник упал со стула и получил травму. Это будет компенсация в пользу родителей пострадавшего.

Как сообщает ИА «Город55» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в сентябре 2022 года семилетний мальчик, находясь в группе детского сада, упал со стула и ударился спиной.

В результате у ребенка диагностировали закрытый компрессионный перелом четырех позвонков. Такая травма квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области детский сад обязали заплатить компенсацию за травму ребенка-инвалида. Четырехлетний мальчик ударился о мебель. Сумма компенсации – 70 тыс. рублей. У ребенка травмирована ушная раковина.