В Удмуртии произошел пожар на мусорном полигоне площадью 10 тыс. кв. м

В Можгинском районе Удмуртии загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом во вторник, 11 июля, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Можгинском районе поступило в 03:39 по местному времени (02:39 мск) в ходе космического мониторинга. По координатам было обнаружено, что горит полигон ТБО города Можга.

«В настоящий момент ориентировочная площадь горения составляет около 10 тыс. кв. м. На месте тушения работают 23 человека и 12 единиц техники», — говорится в заявлении ГУ МЧС Удмуртии.

Ранее, 12 июня, полигон ТБО загорелся в Якутске. Площадь пожара составляла более 600 кв. м, на месте работали пожарные расчеты и более 15 единиц техники.