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Эксперт оценил восстановительный подъем в промышленности России

Эксперт Свириденко: динамика в подотраслях промышленности разнонаправленная, что нормально для восстановления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Надо дождаться роста инвестиций в обрабатывающий сектор РФ, чтобы пришла и уверенная фронтальная динамика подъема, считает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Об этом он рассказал «Известиям» 10 июля.

Ранее в этот день РБК, ссылаясь на доклад ученых Центра развития НИУ ВШЭ, написал, что российская промышленность с февраля 2023 года демонстрирует восстановительный подъем. Отмечается, что наблюдающийся «фронтальный подъем» в обрабатывающих производствах случается редко — «лишь иногда во время короткой фазы интенсивного посткризисного восстановления».

Свириденко обратил внимание на официальную статистику Росстата с индексом промышленного производства за январь–май: пищевая промышленность — 105,3% к январю–маю 2022-го, одежда — 105,2%, деревообработка — 87,5%, химпром — 100,8%, лекарства — 90,3%, резино- и пластмассоизделия — 104,1%, металлургия — 104,2%, готовые металлоизделия — 126,2%, компьютеры и электронные изделия — 121,6%, электрооборудование — 119,8%, автотранспорт, прицепы и полуприцепы — 81,5%, мебель — 110,7%.

«Таким образом, динамика разнонаправленная, что нормально для этапа адаптации и восстановления. О тотальности я бы не говорил», — отметил эксперт.

Экономист обратил внимание на то, что автопроизводство по легковым машинам пока не восстановилось, показатель деревообработки остается «на холде» и не падает, в фармацевтике есть падение выпуска, которое, вероятно, связано с адаптацией и поиском новых поставщиков субстанций. Однако с другой стороны положительные показатели по производству одежды, мебели, пластмассовых изделий (которые связаны с заполнением ниш зарубежных производителей), а также уровень производства металлургии, металлических изделий, электрооборудования и компьютеров.

«Стоит отметить, что в каждой отрасли своя ситуация и свои проблемы. Помним также, что российская обрабатывающая промышленность — это 14,2% ВВП (где 2% — это «пищевка», 2,8% — кокс, нефтепродукты и химпром, 2,9% — металлургия, всё остальное — меньше 1%). Если оценить эти колебания в общем — хорошо, что есть восстановительная динамика в некоторых подотраслях, но пока это не та «экономика предложения», — сказал Свириденко.

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При этом он уточнил, что в прошлом году инвестиции в обрабатывающую отрасль упали на 6,3%, в сырьевой сектор выросли на 9,2%.

«Так что надо дождаться роста инвестиций в обрабатывающий сектор, чтобы пришла и уверенная фронтальная динамика подъема. Как правильно заметили авторы исследования, такая ситуация случается очень редко — они имеют в виду, что на фоне сохранения доходов населения есть спрос, под спрос восстанавливается российское предложение. Но этот импульс ограничен с двух сторон: без роста производительности и инвестиций в обработку не будут расти и доходы (спрос), и объемы предложения, и на этой восстановительной точке всё и остановится», — подчеркнул Свириденко.

До полной уверенности в восстановительном подъеме российской промышленности должна быть проделана большая работа, добавил он.

«В целом есть радость от того, что что-то где-то проклевывается. Но до полной уверенности, как мы понимаем, должна быть проделана очень большая работа. Речь о смене всей стратегии российской экономики, когда мы способствуем новому вектору, обработке, технологиям и науке активно, а не пассивно, как бывало часто раньше. Что касается влияния сектора военной продукции — оно, конечно, есть, но это далеко не всё, что оказывает эффект на российскую промышленность, там много разных факторов: спрос как внутренний, так и внешний, доступность конкретных номенклатурных позиций на рынке», — заключил Свириденко.

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16 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что II квартал 2022 года стал самым сложным периодом для российской экономики. Однако он подчеркнул, что позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот и силу. Так, по его словам, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении.

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