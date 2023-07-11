Врач перечислила причины развития гипертонии

Гипертоническая болезнь — одно из самых распространенных кардиологических заболеваний, характеризующееся постоянным повышением артериального давления сверх нормальных значений. О факторах развития данного заболевания «Известиям» 11 июля рассказала врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Бязрова.

«Гипертония может быть вызвана различными факторами, и возраст является только одним из них. К другим относятся наследственная предрасположенность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение, употребление алкоголя и курение, наличие сопутствующих заболеваний (патологии почек, эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет и гипотиреоз, и другие болезни, связанные с нарушением работы сердечно-сосудистой системы)», — рассказала Бязрова.

Она также отметила, что гипертония не всегда сопровождается неприятными симптомами, такими как головная боль, тошнота, головокружение, сердцебиение и т. д. По ее словам, некоторые люди даже не замечают, что у них повышенное артериальное давление, пока оно не будет обнаружено при прохождении медицинского осмотра или измерении давления на дому.

«Гипертония является серьезным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт, хроническая сердечная недостаточность, заболевания почек и другие заболевания сердечно-сосудистой системы», — предупредила врач.

Также Бязрова обратила внимание, что традиционно гипертония считается болезнью людей пожилого возраста, однако она нередко возникает и у молодых людей. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипертония стала одной из наиболее распространенных болезней в мире. В возрастной группе 30–79 лет число гипертоников увеличилось в два раза.

28 июня врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности артериальной гипертензии (гипертонии). Она отметила, что использование смартфона более 30 минут в неделю повышает риск развития болезни.