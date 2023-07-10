В Испании временно закрыли пляж из-за присутствия трех акул у берега

Пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за присутствия недалеко от берега трех акул. Об этом сообщила в понедельник, 10 июля, газета El Periodico.

При этом отмечается, что находящаяся в море недалеко от пляжа акула-молот и два ее детеныша не опасны для людей, и зона купания была закрыта для обеспечения безопасности самих акул.

«С прошлого четверга пляж закрыт для их (акул. — Ред.) безопасности. Люди представляют опасность для этих акул. Они безобидны», — говорится в материале.

Отмечается, что власти наблюдают и следят за вышеупомянутыми животными, чтобы определить, кода пляж сможет вернуться к нормальной жизни.

У берегов Канарских островов часто можно увидеть акул. Там было зарегистрировано до 86 видов акул и скатов, таких как ангельская акула, молотоголовая, солнечная или китовая акула. Большинство из них обычно безвредны для людей, передает издание.

3 июля в США у самого берега Мексиканского залива отдыхающие заметили акулу. Морской хищник приплыл на мелководье у пляжа и навел панику среди отдыхающих: люди старались как можно скорее вылезти из воды, пока примечательный плавник бороздил прибрежные воды.

Как заявили изучившие запись специалисты, это была довольно крупная акула-молот, которая гналась за косяком рыбы и не была заинтересована в нападении на людей.