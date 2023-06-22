Акулам на смех: лишь 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников

Пляжи только 7% отелей Египта, которые предлагают своим клиентам российские туроператоры, оборудованы защитными сетками от акул , выяснили «Известия». Установка таких ограждений обходится дорого, а зачастую и невозможна , притом что это единственный действенный способ защиты, подчеркнули эксперты. Чтобы снизить беспокойство гостей после недавней смерти россиянина в результате нападения акулы, власти Египта закупили датчики слежения за хищниками. Но эффективность этой меры сомнительна , говорят специалисты. В генконсульстве России в Хургаде уверяют, что отдых в Египте безопасен. Как купальные зоны страны защищают от акул и что делать при встрече с хищником — в материале «Известий».

Сетевые проблемы

Пляжи лишь около 20 из более чем 300 отелей на популярных курортах Египта, которые предлагают туристам российские операторы, оборудованы защитными сетками от акул — это менее 7%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Tez Tour. В самой компании пояснили, что работают со всеми популярными гостиницами на египетских курортах.

С оценкой согласились и представители туристического сервиса «Слетать.ру». В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что, согласно их данным по Хургаде, доля отелей с защитными сетками не превышает 10%.

— Установка «акульих» сеток для отелей Египта — достаточно сложный процесс, поскольку есть пирсы для яхт и экологические ограничения. Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают, — пояснили там.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Если пляж используется в том числе как марина, то сетчатое ограждение не поставишь, поскольку любое судно может его повредить и пострадать само, согласился вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. Кроме того, возведением и содержание таких сетей обходится дорого, подчеркнул он.

— Не ставят защитные сетки и на пляжах, популярных у дайверов, и тех, кто занимается снорклингом, поскольку смысл этих занятий — наблюдение за морской жизнью, — рассказал Артур Мурадян.

Если и другие доводы против «акульих» сеток. В них зачастую попадают морские животные — черепахи, скаты — и погибают , рассказала «Известиям» руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. Это наносит урон экосистеме Красного моря, при том, что рифы и без того страдают из-за изменений климата и высокой антропогенной нагрузки.

— Тем не менее именно сетки на сегодня — самый эффективный способ защиты купальных зон от акул, — отметила она.

Безопасно ли ехать в Египет

Пляжи «большой Хургады» не считаются опасными для купания с точки зрения нападения акул, рассказали «Известиям» в генконсульстве России , расположенном в этом городе.

— С сожалением констатируем, что трагедия, в результате которой 8 июня погиб россиянин, могла произойти где угодно. Наиболее свежий пример — недавнее появление акулы в нехарактерном для нее месте у одного из пляжей испанского города Аликанте. В прошлом году акулы были замечены на одном из пляжей Турции, — сообщили там.

Фото: AP/Nasser Nasser

В генконсульстве добавили, что «для защиты от акул по указу губернатора провинции Красное море Амра Ханафи проводятся регулярные осмотры прибрежных купальных зон на предмет нахождения в них акул, устанавливаются ограждения».

На днях власти Египта сообщили о закупке 50 спутниковых датчиков слежения за этими хищниками. Датчики планируют установить на спины крупных особей опасных для человека видов из тех, что водятся в Красном море, — тигровой, длиннорылой и акулы мако. По ним можно будет отследить нахождение акул и вовремя принять меры.

Впрочем, эту новость и туроператоры, и биологи встретили с долей скепсиса.

— Чтобы прикрепить такой датчик к акуле, она должна сначала всплыть на поверхность. Всех особей отследить и чипировать просто невозможно, — заметил Артур Мурадян.

— Допустим, эти маячки повесят на 50 акул, но остальные ведь никак не будут идентифицированы, — разводит руками Ирина Мейнцер.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Эффективность еще одного способа защиты — ультразвуковых отпугивателей — против акул неочевидна , добавила руководитель биологической службы «Москвариума».

— Их применяют для отпугивания от рыболовных сетей морских млекопитающих. Большой вопрос, применимы ли они к акулам. Я подтверждений этому не видела, — подчеркнула Ирина Мейнцер.

Сами путешественники уверены, что если в Египте не примут действенных мер для обеспечения безопасности купания, то страна начнет терять гостей.

«Хотите туристов — обеспечьте безопасность. Египет живет в основном за счет туризма, причем не только российского. И если россияне народ более бесстрашный, то те же немцы и иже с ними рисковать не будут», — написала в тематической группе в Telegram путешественница Татьяна.

После того как 8 июня на курорте Хургада в результате нападения акулы погиб 23-летний Владимир Попов из Архангельской области, продажи туров в Египет просели , сообщил Артур Мурадян. Хищница вцепилась в мужчину и утащила на дно. Видео с моментом ЧП многих повергло в шок.

Фото: AP/Nasser Nasser

— Подобного рода события всегда вызывают такую реакцию. Снижению спроса способствовал и факт введения временного запрета на купание на всех пляжах Хургады. Сейчас всё вернулось в норму, и продажи тормозит только низкий курс рубля, — пояснил он.

Как спастись от акулы

Нападение акулы — трагическая случайность, уберечься от которой почти невозможно, заметил Артур Мурадян. Тем не менее туристам можно дать несколько советов.

По его словам, от атаки хищника можно попробовать спастись, если показать себя «больше, чем есть».

— Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акул пугают объекты, которые крупнее их, — сказал Артур Мурадян.

Он добавил, что сам занимается дайвингом и встречал акул много раз.

Фото: Global Look Press/Frank Schneider

— Обычно этим животным человек совершенно безразличен. Они скорее падальщики, чем хищники, — заметил эксперт.

Иногда туристы видят огромных двухметровых акул, лежащих на дне прямо под пирсами, продолжил он. Однако бояться их не стоит — это акула-нянька, отличить которую можно по усам, как у сома. На людей она нападает только в случае угрозы для своей жизни.