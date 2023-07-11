Более 20% россиян хотят получить повышение зарплаты до конца лета

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие карьерные цели ставят перед собой россияне. В частности, оказалось, что 23% респондентов хотят получить повышение зарплаты до конца лета. Результатами опроса представители сервиса поделились с «Известиями» 11 июля.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 3200 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Треть всех опрошенных (30%) отметили, что хотели бы найти работу до конца лета. Примерно каждый четвертый (24%) поставил себе задачу сменить работу, а 23% — получить повышение в зарплате. Чуть меньше (22%) планируют найти подработку.

Отмечается, что к поиску подработки более склонны женщины, чем мужчины, — 23 и 20% соответственно. Также поиск подработки чаще интересен респондентам до 25 лет (36%) и старше 55 лет (22%). Повышение зарплат входит в планы опрошенных всех возрастных категорий, кроме молодых специалистов младше 25 лет.

«Улучшить свои профессиональные навыки хотели бы 14% респондентов, при этом чаще других это планируют сделать соискатели до 25 лет (26%) и в возрасте от 25 до 34 лет (22%). Пройти обучение по другой специальности хотят 11% опрошенных. Отпуск мечты также выбрали 11% участников опроса. 7% опрошенных ставят цель получить повышение в должности», — сообщили исследователи.

Среди менее популярных целей — закрыть все текущие проекты (6%), открыть собственное дело (6%), выучить иностранный язык (4%), найти первую работу (3%), уволиться с работы без поиска новой (2%) и перейти в другой отдел компании (1%).

Каждый десятый респондент ответил, что никаких карьерных целей до конца лета у него нет. Чаще такой вариант ответа выбирали мужчины, чем женщины, — 12 и 8% соответственно.

7 июля компания онлайн-рекрутинга hh.ru поделилась с «Известиями» результатами опроса, согласно которым больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад).