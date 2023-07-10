Нутрициолог рассказала о связи вегетарианства с риском заболеть раком

Вегетарианство является образом жизни, которому некоторые люди следуют ради сохранения своего здоровья. Как рассказала «Известиям» 10 июля нутрициолог и онкопсихолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова, такой образ питания помогает снизить риск развития онкологических заболеваний.

Согласно статистике, когда в рационе присутствует преимущественно растительная еда, заболеваемость раком снижается на 8–15%, однако процент смертности от рака у вегетарианцев такой же, как у мясоедов, отметила специалист. Вегетарианцы имеют более низкие показатели уровня глюкозы, холестерина, индекса массы тела (ИМТ) и, как правило, в целом ведут более здоровый образ жизни.

«Научные исследования показали, что употребление в пищу большого количества мяса (красное мясо, обработанное мясо, полуфабрикаты) увеличивает риск онкологических заболеваний, таких как рак толстой кишки, пищевода, легких, матки, желудка, простаты, молочной железы, мочевого пузыря и ротовой полости», — рассказала Мансурова.

По рекомендации нутрициолога, в целом при нормальном образе питания обработанное мясо и полуфабрикаты следует исключить из рациона, а красное мясо употреблять не более 500 г в неделю — так как всё это увеличивает на 20–30% риск возникновения колоректального рака.

«В остальные дни эти продукты стоит заменить растительным белком (соя и другие бобовые), курицей (лучше грудка), рыбой, нежирными молочными продуктами и яйцами. Имеет значение и способ приготовления. Когда мясо жарят на сковороде, гриле или барбекю, в нем выделяются канцерогенные соединения — гетероциклические амины», — указала она.

Совсем защитить организм от возникновения рака вегетарианская диета всё же не может, хотя и не содержит вредных нитратов и нитритов, которые есть в красном мясе, а также гетероциклических аминов (HCAs) и полиароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при высокой температуре или копчении мясных изделий.

«Считается, что риск рака помогают снизить каротиноиды (тыква, морковь, кукуруза, помидоры, лосось, омар, креветки), индолы (капуста — все разновидности, редька, редис, брюква, семена горчицы), изофлавоны (различные бобовые, такие как брокколи, цветная капуста, ячмень, фасоль и соя), клетчатка (клетчатка содержится в овощах, фруктах, цельных зернах и бобовых)», — объяснила специалист.

В целом для снижения рисков онкозаболеваний следует придерживаться сбалансированного рациона питания, отметила она. Не стоит забывать, что мясо содержит все необходимые аминокислоты, различные микроэлементы и витамины, является важным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Любая диета — это крайность. Необходимо соблюдать сбалансированный рацион питания, включая овощи и фрукты. Придерживаться правильного приготовления блюд (не жарить, не коптить), отдать предпочтение сытному завтраку, обеду и легкому не мясному ужину. Ограничить алкоголь, сахар, соль, шлифованные злаки и животные жиры», — резюмировала она.

Ранее, 13 марта, главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.