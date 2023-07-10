На заводе «Соллерс» в Татарстане стартовало производство дизельных двигателей

Производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга» стартовало в понедельник, 10 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин присутствовал на открытии цехов при помощи видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс».

На заводе будут выпускать дизельные двигатели внутреннего сгорания объемом 2 и 2,7 л (130 и 150 л.с.), которые соответствуют стандартам Евро-6. Моторы созданы по проекту китайского автопроизводителя JAC. «Соллерс» полностью локализовал ключевые цепочки производства, в том числе литье, поковку, механическую обработку базовых деталей двигателя, сборку и контрольные испытания.

В проект по созданию моторного завода инвестировали порядка 2,2 млрд рублей. В это число входит 1,7 млрд рублей заемных средств Фонда развития промышленности. Максимальная мощность предприятия ― 50 тыс. двигателей в год.

Ранее, 10 июля, производитель «Соллерс» заключил во время выставки «Иннопром» с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских соглашение о создании производства полного цикла легковых коммерческих автомобилей Sollers Argo и новых моделей под брендом Sollers.