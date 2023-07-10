Российский фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Российский фигурист-одиночник Михаил Коляда, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде, сообщил о решении приостановить спортивную карьеру. Об этом он сам рассказал на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» в эфире Первого канала в понедельник, 10 июля.

Тренер фигуриста Алексей Мишин прокомментировал решение.

«В жизни человека наступают моменты, когда он останавливает бег к счастью и победам и думает. В таком положении сейчас находится и Миша Коляда. Он думает», — сказал Мишин в беседе в ТАСС.

Он также отметил его спортивные достижение, назвав Коляду звездой мирового фигурного катания.

В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает неправильным решение спортсмена о приостановке карьеры.

«Для меня это неожиданное решение. Думаю, он сделал неправильно», — отметила она в разговоре с «РИА Новости», добавив, что фигурист вряд ли вернется в спорт после приостановки карьеры.

Фигуристу 28 лет. Кроме серебряной медали Олимпиады-2018 года в Пхенчхане он является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2018 года и двух бронзовых наград чемпионатов Европы.

В декабре 2022 года в ходе чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге Коляда в составе команды заслуженного тренера России Алексея Мишина занял третье место. За нее также выступали Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.