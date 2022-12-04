Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам

В ходе чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге 4 декабря команда под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко одержала победу.

По итогам пяти раундов команда победителей смогла набрать 16 очков. В ее состав вошли Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Второе место заняла команда под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе — ее воспитанникам удалось заработать 12 очков. В состав команды вошли Камила Валиева, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

На третьем месте расположилась команда заслуженного тренера России Алексея Мишина с восемью очками. За нее выступали Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В первом раунде выступали пары, среди них первое место заняла пара Мишина и Галлямов. Второе место заняли Тарасова и Морозов, а на третьем расположились Бойкова и Козловский.

В ходе второго раунда двое фигуристов от каждой команды демонстрировали выполнение тройного акселя. В ходе третьего раунда по двое спортсменов из каждой команды должны были выполнить по сольному четверному прыжку. В ходе четвертого раунда фигуристами выполнялись каскады с четверными прыжками, а в пятом раунде, в котором удваивались очки за выступление, спортсмены исполняли каскады, состоящие из пяти прыжков.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, мы вас слышали. Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов — вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — заявил Плющенко по завершении оглашения результатов.

Ранее, 28 ноября, появилась информация о том, что серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге и это не связано с травмами. 1 октября стало известно, что Трусова прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе. Отмечается, что 18-летняя спортсменка будет работать со Светланой Соколовской.