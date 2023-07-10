Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Об этом 10 июля сообщается на сайте Кремля.

Темой разговора стало социально-экономическое положение в регионе: сферы здравоохранения, строительства, транспорта. Отдельно руководитель республики обсудил с президентом вопросы помощи участникам СВО и их семьям.

«Для меня как для главы республики, для команды Удмуртии забота о наших бойцах, членах их семей сейчас одна из главных задач. Я регулярно встречаюсь с родными и близкими и на одной из встреч пообещал лично съездить на передовую, в место дисклокации нашего мобилизованного полка», — рассказал Бречалов.

Он подчеркнул, что отдельное внимание в регионе уделяется работе по медицинскому обслуживанию и реабилитации.

«Мы сейчас с Минздравом России прорабатываем вопросы по улучшению материально-технической базы нашего госпиталя ветеранов войн. Надо, конечно, наращивать мощности. Пока не готов сказать об итогах, но потом представим в правительство. Надеемся на поддержку», — отметил Бречалов.

Он также сообщил, что в регионе за пять лет построили 54 детских сада. Однако Путин заявил, что проблема с очередями в регионе пока не решена. Бречалов пообещал исправить ситуацию.

Кроме того, губернатор обсудил с президентом строительство дошкольных учреждений, уровень заработной платы в регионе и реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее, 15 июня, во время XXVI Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ПСБ обеспечит внедрение и реализацию специальных финансовых продуктов и инструментов, необходимых для создания и развития импортозамещающих производств в республике.