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ПСБ поддержит импортозамещение в Удмуртии

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Фото: пресс-служба ПСБ
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В ходе XXVI Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

По словам представителей финансовой организации, соглашение предусматривает взаимодействие и развитие отношений по вопросам импортозамещения на территории Удмуртии.

Как сообщили эксперты банка, в рамках соглашения ПСБ обеспечит внедрение и реализацию специальных финансовых продуктов и инструментов, необходимых для создания и развития импортозамещающих производств в республике. Кроме того, ПСБ будет участвовать в инвестиционных проектах и программах, нацеленных на поддержку местных предпринимателей, участвующих в программах импортозамещения.

«Перед регионами и российскими производственными предприятиями сейчас стоят задачи создания и наращивания выпуска импортозамещающей продукции. ПСБ как универсальный кредитно-финансовый институт всесторонне помогает в достижении амбициозных задач по организации выпуска отечественной продукции. В рамках соглашения мы будем готовы предложить финансовые инструменты для локализации импортозамещающих производств в республике, что создаст дополнительные возможности для обеспечения финансирования в такие инвестпроекты», — заявил Петр Фрадков.

«Удмуртия продолжает оставаться одним из лидеров в округе по уровню промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса, но при этом, что важно, доля гражданской продукции в ОПК республики не снижается. И у наших предприятий есть планы по дальнейшему наращиванию этого показателя, в первую очередь, за счет выпуска импортозамещающей продукции. Поэтому развитие совместных договоренностей с ПСБ даст нам возможность укрепить это направление работы, сделать более доступными меры поддержки и финансовые инструменты для предпринимателей республики», — прокомментировал Александр Бречалов.

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