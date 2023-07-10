Жителей и гостей курортов Кубани призвали не купаться в море

В Краснодарском крае в ближайшее время ожидаются сильные дожди, возможны смерчи. Глава региона Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей курортов воздержаться от купания в море. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Как отмечает ИА KrasnodarMedia, осадки на черноморском побережье не прекращаются. Местами возможны сходы селей. Главы всех муниципалитетов контролируют ситуацию в круглосуточном режиме.

В выходные, 8 и 9 июля, в некоторых районах подтопило улицы и придомовые территории. Больше всего пострадали Славянский район, Краснодар и Сочи. Спасатели откачивали воду с улиц при помощи специальной техники всю ночь. Из поселка Мирный эвакуировали 54 человека.

Накануне пользователи соцсетей опубликовали видео с пляжа Анапы, где мужчина утонул, спасая женщину. На курорте уже несколько дней запрещено купаться из-за сильного шторма и донного течения.

Ранее, 9 июля, из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.