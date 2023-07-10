Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Общество
На северо-востоке Москвы запустили в работу новый ж/д путепровод
Происшествия
ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Мир
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Общество
Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве
Армия
В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ
Мир
МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине
Мир
Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar
Экономика
В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО

Жителей и гостей курортов Кубани призвали не купаться в море

0
Фото: t.me/kondratyevvi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае в ближайшее время ожидаются сильные дожди, возможны смерчи. Глава региона Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей курортов воздержаться от купания в море. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Как отмечает ИА KrasnodarMedia, осадки на черноморском побережье не прекращаются. Местами возможны сходы селей. Главы всех муниципалитетов контролируют ситуацию в круглосуточном режиме.

В выходные, 8 и 9 июля, в некоторых районах подтопило улицы и придомовые территории. Больше всего пострадали Славянский район, Краснодар и Сочи. Спасатели откачивали воду с улиц при помощи специальной техники всю ночь. Из поселка Мирный эвакуировали 54 человека.

Накануне пользователи соцсетей опубликовали видео с пляжа Анапы, где мужчина утонул, спасая женщину. На курорте уже несколько дней запрещено купаться из-за сильного шторма и донного течения.

Ранее, 9 июля, из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023