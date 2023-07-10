«Урал» представил на «Иннопроме» арктический автобус

Российский производитель «Урал» в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» показал арктический автобус «Урал-427701-75», который может передвигаться при температурах до минус 50 градусов, сообщает 10 июля корреспондент «Известий».

Автобус предназначен для безопасной перевозки людей и организации мобильных пунктов различной направленности в районах Крайнего Севера страны. Новый «Урал» способен перевозить до 22 пассажиров.

«Урал-427701-75» оборудован дизельным двигателем мощностью 310 л.с., а его максимальная скорость составляет 50 км/ч. Металлический однообъемный кузов автобуса закреплен на раме шасси с помощью виброопор. Автомобиль обладает мощной системой вентиляции и обогрева, патрубки которой выведены к каждому ряду сидений.

Все кресла автобуса оснащены разъемом USB, а откидывающиеся столики ― функцией беспроводной зарядки. В задней части «Урала» расположен туалет.

По словам представителей производителя, ежегодно на заводе будут собирать по 300 таких «Уралов».

10 июля президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в кулуарах «Иннопрома» заявил, что рост курса доллара по отношению к рублю может привести к подорожанию автомобилей Lada.

По словам Соколова, повышение цен может произойти после того, как прекратятся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам. Топ-менеджер обратил внимание, что соотношение доллара к рублю влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих для тольяттинских автомобилей.