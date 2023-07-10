Глава АвтоВАЗа допустил подорожание Lada из-за роста курса доллара

Рост курса доллара по отношении к рублю может привести к подорожанию автомобилей Lada, заявил 10 июля президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром».

По словам Соколова, повышение цен может произойти после того, как прекратятся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам. Топ-менеджер обратил внимание, что соотношение доллара к рублю влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих для тольяттинских автомобилей.

В связи с этим, отметил Максим Соколов, очень вероятно, что к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5 АвтоВАЗу придется скорректировать цены на модель. В июне сообщалось, что X-Cross 5 будет стоить ориентировочно 2,5 млн рублей.

7 июля вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил, что подорожание автомобильных комплектующих неминуемо, если не произойдет укрепление рубля.

Эксперт отметил, что некоторые автозапчасти уже успели подорожать на 2–3%. Как правило, быстрее всего подорожание отражается на расходных материалах для техобслуживания и на технических жидкостях. Вместе с тем стоимость ремонта автомобиля останется примерно на том же уровне, что сейчас.

С начала лета доллар подорожал по отношению к рублю примерно на 12%. Сейчас доллар стоит около 92 рублей.