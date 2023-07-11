В России шубы подорожали почти на 30%

В июне средняя цена на шубы составила почти 60 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем в марте, когда их стоимость была минимальной — 46 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы «Честный знак»).

«Если говорить о выборе меха, то в этом году наблюдается рост спроса на меховые изделия из овчины: их продажи выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, популярными становятся изделия из енота — прирост 31%», — рассказала руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

По ее словам, самым дорогим проданным меховым изделием в первом полугодии 2023 года стала импортная шуба из рыси. Ее купили за 21,9 млн рублей в Подмосковье.

При этом в ЦРПТ отметили, что в целом за последний год стоимость этого товара снизилась почти на 7%: в первом полугодии 2022-го этот показатель был на уровне 63 тыс. рублей, в аналогичном периоде 2023 года — 59 тыс. рублей.

«После введения маркировки и обеления рынка маркетинговые тенденции на шубы действительно изменились и стали совпадать с рынком одежды: скидки на зимнюю коллекцию — весной, а летом — новые поступления. Что касается спроса, он сохраняется на прежнем высоком уровне, но перераспределяется под влиянием модных тенденций и изменений покупательской способности», — пояснила «Известиям» PR-директор «Снежной Королевы» Ольга Демидова.

Как рассказали «Известиями» в мае несколько компаний, в текущем году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров. При этом глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии отечественных брендов.

До этого, 26 февраля, сообщалось, что в этом году в России может появиться около 15–20 иранских марок одежды.