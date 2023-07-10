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Страны начали возвращать свои золотые резервы из-за санкций против РФ

Reuters: страны стали репатриировать золото в качестве актива-убежища
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Фото: Global Look Press/Vitaly Ivanov
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Всё больше стран стали возвращать свои запасы золота после введения Западом санкций против России. Об этом 10 июля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвестиционной компании Invesco.

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом.

Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году создало прецедент, что стало поводом для беспокойства центральных банков.

При этом 60% респондентов отметили, что созданный Западом прецедент таким образом увеличил привлекательность золота. В этом году 68% респондентов сказали, что они стали хранить золото у себя, тогда как в 2020 году золотые запасы у себя держали 50% участников опроса.

По состоянию на 15 мая сообщалось, что международные резервы России составляют $599,2 млрд. По состоянию на 21 апреля международные резервы России оценивались в $597,1 млрд, а на 23 марта — в $594,6 млрд.

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Ранее, в конце марта, ЦБ сообщил, что внешний долг РФ в 2022 году упал до минимума за 15 лет и составил $380,5 млрд. Отмечалось, что, таким образом, он сократился на $101,8 млрд, что стало наибольшим падением с 2014 года, когда долг снизился на $129 млрд.

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