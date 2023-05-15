Международные резервы РФ выросли за неделю до $599,2 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на $0,3 млрд и составляют $599,2 млрд. Это следует из материалов Центробанка (ЦБ), опубликованных на сайте регулятора.

«Объем международных резервов по состоянию на 5 мая составил $599,2 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

На 28 апреля показатель находился на уровне $598,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд (0,3%).

По состоянию на 21 апреля международные резервы России оценивались в $597,1 млрд, а на 23 марта — в $594,6 млрд.

Ранее, в конце марта, ЦБ сообщил, что внешний долг РФ в 2022 году упал до минимума за 15 лет и составил $380,5 млрд. Отмечалось, что, таким образом, он сократился на $101,8 млрд, что стало наибольшим падением с 2014 года, когда долг снизился на $129 млрд.