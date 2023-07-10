Житель Воркуты лишился 3 млн рублей из-за мошенников

Житель Воркуты лишился порядка 3 млн рублей в результате телефонного мошенничества. Мужчине угрожали уголовной ответственностью якобы за денежный перевод в «недружественную страну».

По словам 51-летнего местного жителя, сначала ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центробанка. Он убедил мужчину, что на его имя оформлены кредиты. Для предотвращения операций воркутинцу якобы требовалось оформить собственный заем и перечислить средства на определенный счет. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Позже мужчине стали поступать звонки от «следователя» и «юриста». Они заявили, что со счетов воркутинца произошли денежные переводы в недружественную страну. Собеседники стали угрожать мужчине, что ему грозит уголовная ответственность за государственную измену. Для урегулирования вопроса мужчине требовалось пополнить определенный банковский счет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Магаданской области уголовное дело возбудили по факту мошенничества в отношении 56-летней женщины. Потерпевшая доверилась лжеброкерам и «инвестировала» 2,5 млн рублей.