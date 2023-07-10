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Розовые скворцы захватили Ахтубинск

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Woike
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Розовые скворцы уничтожают урожай ягод на приусадебных участках жителей Ахтубинска. Впервые необычные птицы были замечены в поселке Ахтуба, где они свили гнезда на развалинах строений, на деревьях и крышах домов в частном секторе.

По информации «Ахтубинской правды», в стае насчитывалось порядка 150 птиц. Спустя какое-то время после появления птенцов ареал обитания розовых скворцов распространился и на заречную часть города.

Как отмечает «Астрахань-24», сейчас пернатые делают полезное дело, уничтожая саранчу. Однако также они лакомятся ягодами и фруктами, поедая вишню, черешню и тутовник с устрашающей быстротой. В день эти птицы поедают пищи в 2–3 раза больше своего веса, то есть весь урожай, который остался у садоводов после весенних морозов, пытаются уничтожить розовые скворцы.

Ранее в июле сообщалось, что сотни фламинго обосновались на пляжах аргентинского города Пуэрто-Мадрин. Встретить этих птиц в регионе с прохладным прибрежным климатом — редкость.

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