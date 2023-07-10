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В России выйдет обновленный пикап Dongfeng DF 6

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Фото: Dongfeng
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Китайский автопроизводитель Dongfeng в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» анонсировал выход обновленного пикапа DF6, сообщает 10 июля, в понедельник, корреспондент «Известий».

DF6 продается в России с прошлого года в единственной комплектации, однако этим летом Dongfeng принял решение расширить моторную гамму модели для россиян, а также ее оснащение. Теперь пикапы в России будут продаваться в версиях Comfort, Premium и Luxury. Дата их выхода будут объявлена позже.

На выбор покупателю будут представлены три силовые установки: турбодизель объемом 2,5 л с низкой форсировкой (136 л.с., 305 Нм), пятиступенчатая механическая коробка передач с жестко подключаемым полным приводом, турбодизель объемом 2,2 л (163 л.с.) с аналогичной трансмиссией и турбодизель такого же объема, но в паре с шестиступенчатым «автоматом». Известно, что комплектация Luxury может предложить покупателю продвинутую систему полного привода с выбором режимов движения.

Длина автомобиля ― 5310 мм, а длина и ширина грузового отсека равна 1520 мм. Заявленная грузоподъемность — 484 кг.

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Ранее, 10 июля, Dongfeng Motor в ходе «Иннопрома» представил на российском рынке спортивный седан Shine Max. Седан оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.

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