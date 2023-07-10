Ученые «Роснефти» и «Иннопрактики» начали экологический проект в Белом море

Российским ученым, которые проведут большую ревизию Арктики, предстоит работать в условиях крайнего Севера, а результаты их исследований помогут спрогнозировать развитие региона. Об экологическом исследовании в понедельник, 10 июля, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Северный научный форпост России — Беломорская биологическая станция МГУ. Здесь ученые при поддержке компании «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика» приступили к масштабному экологическому проекту.

Работы повторяют исследование столетней давности. В 1920–х годах гидробиолог Константин Дерюгин детально изучил морских обитателей Белого моря. Сегодня специалисты хотят понять, как изменилась экосистема за это время.

«Мы как раз попытаемся построить динамику того, что произошло в свете климатических изменений, а также увеличения антропогенной нагрузки на акваторию Белого моря за 100 лет. Это довольно-таки уникальный и интересный опыт для нашей российской Арктики», — рассказал исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, технический руководитель проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» Николай Шабалин.

100 лет назад опыты проводили классическими гидробиологическими методами. Сейчас ученые используют в том числе молекулярно–генетические. Некоторые пробы берут по старинке, чтобы сравнить полученные результаты, сообщил корреспондент.

На борту судна находятся подводные дроны для обследования морского дна. В лаборатории есть единственный в мире находящийся за Полярным кругом секвенатор — прибор, способный автоматически определять последовательность нуклеотидов в цепи ДНК. Ученые уверены, что из-за глобального потепления состав морской фауны в Арктике мог измениться, сообщил корреспондент.

«Климат действительно меняется. Эти изменения климата грозят человечеству огромными переменами. Эти перемены затронут сотни миллионов людей, если не миллиарды, потому что уровень моря по мере того, как будут таять ледники, будет повышаться», — заявил директор Беломорской биологической станции МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» Александр Цетлин

В результате экологического проекта при поддержке «Роснефти» и «Иннопрактики» ученые создадут базу данных для будущих исследований и сформулируют достоверные прогнозы развития Арктики.

«Хочется верить, что у нас будут последователи, которые продолжат потом наблюдать за тем же самым, может быть, какими-то новыми методами. Но у них будет основа, понимаете? И наши последователи таким же образом могут использовать наши данные сегодняшние как реперные точки», — сказала главный научный сотрудник лаборатории экологии планктона Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Ксения Кособокова.

Арктика — это четверть российского ВВП, пятая часть экспорта и почти треть нашей территории. Здесь проходит Северный морской путь — самый короткий маршрут из Азии в Европу. В регионе богатейшее биоразнообразие: много видов рыб, птиц и других животных. Все они зависят от состояния экосистемы.

«Мы изучаем море, то есть мы стараемся подойти к нему как к целостной системе, посмотреть на него с разных сторон, посмотреть его разными методами, поймать в какой-то точке бентос (организмы, обитающие на грунте и в грунте дна водоемов. — Ред.) при помощи дночерпателя, поймать в этой же точке бентос при помощи трала, посмотреть, как отличаются в одной и той же точке животные, которые собраны разными орудиями лова», — рассказал начальник рейса на судне «Профессор Зенкевич» Александр Кокорин.

Самая главная цель современных исследований — понять, что нужно сделать для сохранения Арктики и создания комфортных условий жизни для ее обитателей, подытожил Поляков.

Ранее, 14 июня, в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Роснефть», «Иннопрактика» и компания «Росгео» договорились о проведении научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России. Целью экспедиции является отбор керна — ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, уточнили в «Роснефти».

7 февраля в рамках круглого стола «Российская Арктика: комплексные научно-экологические исследования» ученые и бизнесмены обсудили настоящее и будущее арктических исследований. Как отметил заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков, сегодня для реализации масштабных проектов в сфере арктических исследований необходимо сотрудничество научных учреждений и крупных компаний.