«Роснефть» расширила научное сотрудничество по изучению континентального шельфа РФ

«Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и компания «Росгео» договорились о проведении научно-исследовательских работ по изучению континентального шельфа России. Соответствующие документы были подписаны в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашения предусматривают проведение работ по бурению малоглубинных стратиграфических скважин в Восточно-Сибирском море, которые будут выполнены при помощи инженерно-бурового судна «Бавенит» (принадлежит АО «Росгеология»).

«Целью научной экспедиции является отбор керна — ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования выполнят сотрудники «Иннопрактики» на базе геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Научно-исследовательский проект по проведению стратиграфического бурения в северных морях стартовал в 2020 году. В его рамках было выполнено первое в истории изучения континентального шельфа России бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря. В 2021 году «Роснефть» продолжила исследования в акватории моря Лаптевых, а в 2022 году — в Чукотском море. "Анализ добытого уникального каменного материала позволит ученым построить достоверную геологическую модель всего арктического региона, — подчеркнули в нефтяной компании.