В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что возгорание произошло в Калининском районе по адресу ул. Менделеевская, д. 9. На место выехали пожарные. Огонь, отметили в ведомстве, быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки.

Из здания были эвакуированы семь человек. В 04:13 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС, а в 05:01 — номер 2.

Сведения о пострадавших в результате возгорания не поступали.

К ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

Вечером 8 июля сообщалось, что в Волжском Волгоградской области загорелось производственное здание. По предварительной информации, пострадавших нет. В 23:55 стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.