Российские войска выбили ВСУ из мелового завода Белогоровки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери сразу на нескольких направлениях. Как сообщил 10 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, на лисичанском направлении российские военные выбивают украинских боевиков с позиций, оборудованных на территории промышленной зоны в Белогоровке.
Для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ танкистам пришлось выступить в роли мишени.
«Мы понимали, что берем огонь на себя, и, дабы нас «арта» не накрыла, двигались, постоянно в движении были», — рассказывал наводчик орудия танка с позывным «Вальтер».
Отмечается, что за промзону около мелового месторождения велись бои много месяцев. Было необходимо выбить основные украинские силы с предприятия.
По словам корреспондента, танк замыкал штурмовую группу, в которой три бронемашины с пехотой, и вел огонь по укрытию противника. Наш Т-90 «Прорыв» нанес серьезный урон боевикам, в ответ был открыт огонь. Танкисты выставили дымовое заграждение, чтобы скрыть свое передвижение. В тот момент, пока ВСУ были отвлечены экипажем танка, к противнику почти вплотную подошел штурмовой отряд, атаковавший при огневой поддержке БМП.
В итоге меловой завод взят без потерь, а ВСУ отступили в сторону Северска, оставляя западную технику. Танков Leopard здесь нет, но с ними наши танкисты уже сталкивались.
«Leopard — он тяжелый. Для нашей местности слабо подходит. Тонет, постоянно дожди. Но машина — не главное. Главное — экипаж», — отметил наводчик орудия танка с позывным Вальтер.
Как рассказали военнослужащие, интенсивность украинских обстрелов снизилась в 2,5 раза. А российская огневая мощь выросла кратно. Потому ВСУ приходится отступать, иногда оставляя наблюдателей. Позиции ВС РФ обустроены основательно, есть даже указатели к «именным» блиндажам.
«Цой — это позывной бойца, который в каких только передрягах ни побывал. Воевал еще в чеченских компаниях. Потому на каких фронтах бы он ни был, этот указатель следует за ним, чтобы все знали, что Цой — жив!» — рассказывает корреспондент.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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