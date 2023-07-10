Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери сразу на нескольких направлениях. Как сообщил 10 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, на лисичанском направлении российские военные выбивают украинских боевиков с позиций, оборудованных на территории промышленной зоны в Белогоровке.

Для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ танкистам пришлось выступить в роли мишени.

«Мы понимали, что берем огонь на себя, и, дабы нас «арта» не накрыла, двигались, постоянно в движении были», — рассказывал наводчик орудия танка с позывным «Вальтер».

Отмечается, что за промзону около мелового месторождения велись бои много месяцев. Было необходимо выбить основные украинские силы с предприятия.

По словам корреспондента, танк замыкал штурмовую группу, в которой три бронемашины с пехотой, и вел огонь по укрытию противника. Наш Т-90 «Прорыв» нанес серьезный урон боевикам, в ответ был открыт огонь. Танкисты выставили дымовое заграждение, чтобы скрыть свое передвижение. В тот момент, пока ВСУ были отвлечены экипажем танка, к противнику почти вплотную подошел штурмовой отряд, атаковавший при огневой поддержке БМП.

В итоге меловой завод взят без потерь, а ВСУ отступили в сторону Северска, оставляя западную технику. Танков Leopard здесь нет, но с ними наши танкисты уже сталкивались.

«Leopard — он тяжелый. Для нашей местности слабо подходит. Тонет, постоянно дожди. Но машина — не главное. Главное — экипаж», — отметил наводчик орудия танка с позывным Вальтер.

Как рассказали военнослужащие, интенсивность украинских обстрелов снизилась в 2,5 раза. А российская огневая мощь выросла кратно. Потому ВСУ приходится отступать, иногда оставляя наблюдателей. Позиции ВС РФ обустроены основательно, есть даже указатели к «именным» блиндажам.

«Цой — это позывной бойца, который в каких только передрягах ни побывал. Воевал еще в чеченских компаниях. Потому на каких фронтах бы он ни был, этот указатель следует за ним, чтобы все знали, что Цой — жив!» — рассказывает корреспондент.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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