Аналитики предсказали подорожание арендного жилья в крупных городах на 15%

За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

В городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях, предложение арендного жилья за год сократилось на 53%, за последний месяц — на 15%, сообщил «Известиям» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По информации эксперта по недвижимости федеральной компании «Этажи» Никиты Налимова, в крупных городах объем предложения сократился на 8–10%. За год, по его словам, квартир в экспозиции стало меньше на 50%.

По словам гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, в крупных городах некоторые квартиры, ранее сдаваемые на длительный срок, перевели на рынок краткосрочной аренды, отметила она. Часть сдававших квартиры сейчас решили их продать, также начали возвращаться уехавшие за границу россияне, что увеличило спрос на арендованное жилье и снизило число предложений, добавил Никита Налимов.

По прогнозу генерального директора Nika Estate Виктора Садыгова, цены на съемные квартиры могут вырасти на 10–15% с дальнейшим ростом спроса.

«Мы не исключаем, что на пике спроса средние ставки аренды могут вырасти на 10–15%, особенно в тех городах, где отмечалась наибольшая коррекция», — подтвердил Никита Налимов.

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