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В ГД рассматривают возможность вернуть распределение выпускников медвузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме обсуждают возможность возвращения к практике распределения выпускников-медиков. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

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«На днях мы обсуждали самые острые проблемы в здравоохранении с министром Михаилом Мурашко в рамках его подготовки к национальному докладу в Госдуме. На втором месте после недофинансирования — кадровый вопрос. Некоторые цифры свидетельствуют об улучшении укомплектованности медорганизаций, но мы знаем, что они больше связаны с документами, чем с реальными переменами, — когда в учреждениях уменьшается количество ставок, и укомплектованность растет по факту. В своих же регионах депутаты видят, что ситуация прогрессивно ухудшается. Нужны срочные меры», — сказал парламентарий «Известиям».

Это будет непопулярное решение, осознают депутаты, но других способов справиться с проблемой пока нет. В случае внедрения этой системы потребуется решить еще один вопрос — предоставления жилья медикам, прибывшим на отработку в регион, добавил Куринный.

По данным на май 2023 года в среднем по России обеспеченность врачами-специалистами составляла 15,27 на 10 тыс. населения, следует из данных портала госстатистики ЕМИСС. Но в большинстве регионов по тем же сведениям, эта цифра была ниже — вплоть до 9,83 в Еврейской автономной области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Врачный договор: в ГД обсуждают возврат к распределению из медвузов

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