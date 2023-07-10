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В палате лордов оценили вероятность передачи замороженных активов РФ Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Великобритании вряд ли смогут конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом заявил «Известиям» член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщил, что Евросоюз обсуждает способы использования замороженных средств Банка России для восстановления Украины. Этой темы касались, в частности, во время саммита ЕС 29–30 июня, однако государства-участники так и и не смогли прийти к единому мнению касательно реализации идеи.

«Великобритания, вероятно, рассматривает аналогичные меры, но будет крайне сложно разработать их и еще труднее реализовать, если мы верим в верховенство закона. Власти наверняка работают и над новыми санкциями, хотя лучше бы они использовали свои умственные способности, чтобы попытаться добиться прекращения огня», — рассказал лорд Бэлф.

Как пояснила профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, основная причина, почему активы РФ всё еще находятся в замороженном состоянии, а не конфискованы и переданы Киеву, заключается в отсутствии легального механизма. Именно его разработкой западные страны сейчас и занимаются.

Причем, по словам эксперта, конфискацию можно реализовать несколькими способами. Первый — внести РФ в черный список FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), на чем власти Украины настаивали с марта 2022-го. Однако на прошедшем в июне сессии FATF в Париже такое решение принято не было.

«Второй вариант, который отрабатывается весь последний год, — это спустить статус России до государства, поддерживающего и спонсирующего терроризм. На мой взгляд, это тот вариант, который будет раскручиваться всё больше и на который постараются сделать ставку», — спрогнозировала Энтина.

Согласно данным СМИ, объем заблокированных активов российского Центробанка в странах ЕС составляет около €200 млрд, а если добавить к списку государства G7, то сумма увеличится на €100 млрд, на Великобританию же приходится примерно £26 млрд (€30,5 млрд).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сберегательный просчет: Британия вряд ли сможет конфисковать российские активы

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