В палате лордов оценили вероятность передачи замороженных активов РФ Украине

Власти Великобритании вряд ли смогут конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом заявил «Известиям» член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщил, что Евросоюз обсуждает способы использования замороженных средств Банка России для восстановления Украины. Этой темы касались, в частности, во время саммита ЕС 29–30 июня, однако государства-участники так и и не смогли прийти к единому мнению касательно реализации идеи.

«Великобритания, вероятно, рассматривает аналогичные меры, но будет крайне сложно разработать их и еще труднее реализовать, если мы верим в верховенство закона. Власти наверняка работают и над новыми санкциями, хотя лучше бы они использовали свои умственные способности, чтобы попытаться добиться прекращения огня», — рассказал лорд Бэлф.

Как пояснила профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, основная причина, почему активы РФ всё еще находятся в замороженном состоянии, а не конфискованы и переданы Киеву, заключается в отсутствии легального механизма. Именно его разработкой западные страны сейчас и занимаются.

Причем, по словам эксперта, конфискацию можно реализовать несколькими способами. Первый — внести РФ в черный список FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), на чем власти Украины настаивали с марта 2022-го. Однако на прошедшем в июне сессии FATF в Париже такое решение принято не было.

«Второй вариант, который отрабатывается весь последний год, — это спустить статус России до государства, поддерживающего и спонсирующего терроризм. На мой взгляд, это тот вариант, который будет раскручиваться всё больше и на который постараются сделать ставку», — спрогнозировала Энтина.

Согласно данным СМИ, объем заблокированных активов российского Центробанка в странах ЕС составляет около €200 млрд, а если добавить к списку государства G7, то сумма увеличится на €100 млрд, на Великобританию же приходится примерно £26 млрд (€30,5 млрд).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сберегательный просчет: Британия вряд ли сможет конфисковать российские активы