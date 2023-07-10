Депутат Европарламента рассказал о неспособности бундесвера защищать Германию

Германия плохо подготовлена к возможным негативным последствиям затягивания конфликта на Украине как в военном, так и в экономическом отношении, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт.

«В военном отношении Германия очень плохо подготовлена к возможной эскалации (конфликта. — Ред.) на Украине. Из-за отсутствия нормального политического и административного управления бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — эффективно защищать Германию от военных нападений», — заявил Буххайт.

При этом он подчеркнул, что попытка сгладить неудачи правительства с помощью выделения €100 млрд «оказалась бесполезной». Ранее был принят законопроект, который предусматривает создание специального фонда для финансирования крупных проектов по модернизации армии ФРГ на эту сумму.

«Помимо собственно военного аспекта, продолжение конфликта станет фатальным и для экономической мощи Германии», — добавил евродепутат.

В конце июня канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что украинский кризис «может продлиться долго». Таким образом он хотел подтолкнуть европейских коллег договориться о продолжении финансовой и гуманитарной помощи Киеву «длительное время».

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