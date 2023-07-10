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Более 300 человек пропали без вести у Канарских островов

Reuters: не менее 300 человек пропали в Атлантике
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Фото: REUTERS/Borja Suarez/File Photo
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В Атлантическом океане пропали три лодки с беженцами из Сенегала, направлявшиеся в сторону Канарских островов. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на группу помощи мигрантам Walking Borders.

Согласно имеющейся информации, на борту первого судна находилось около 65 человек, на втором — 50–60, а на третьем — 200.

Первые лодки вышли из Кафунтина на юге Сенегала более двух недель назад, а спустя несколько дней за ними последовала еще одна. Семьи пропавших ничего не слышали о них с момента отплытия. Данных о местонахождении судов также нет.

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Ранее, 22 июня, по меньшей мере три человека погибли, еще 12 пропали без вести при опрокидывании лодок в Тунисе. Инцидент произошел у берегов города Сфакс. По словам местного чиновника Фаузи Масмуди, на затонувших судах находились мигранты.

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