Минимум три человека погибли при опрокидывании лодок у берегов Туниса

По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пропали без вести при опрокидывании лодок в Тунисе. Об этом в четверг, 22 июня, сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел у берегов города Сфакс. По словам местного чиновника Фаузи Масмуди, на затонувших судах находились мигранты. Лодки должны были пересечь Средиземное море и доплыть до Италии. К настоящему моменту служащие береговой охраны спасли 152 человек.

Ведутся поиски пропавших. Отмечается, что за последнее время поток мигрантов из Северной Африки резко увеличился.

Накануне стало известно, что в результате крушения поезда в тунисской провинции Сус погибли минимум двое, в том числе машинист, еще 34 пассажира пострадали.