Очевидец сообщил о потере багажа половины пассажиров рейса Москва – Адана

Половина пассажиров рейса SU2152 авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего 9 июля из Москвы в турецкий город Адана, осталась без багажа. Об этом рассказал «Известиям» один из пассажиров.

По его словам, людям не назвали причину произошедшего. По данным турецкой стороны, виноват или «Аэрофлот», или аэропорт Шереметьево, откуда вылетал самолет.

Пассажир отметил, что люди остались на два дня без необходимых им вещей, так как следующий самолет прилетит в Адану только во вторник, 11 июля.

При этом многие пассажиры должны ехать в другие города, но теперь им придется или вернуться в Адану, или ждать возможной доставки его по Cargo только в пятницу.

«Известия» связались с представителем «Аэрофлота», который сказал, что причина произошедшего выясняется.

Позже одному из пассажиров позвонили из авиакомпании, уточнив, что была коммерческая загрузка, поэтому часть багажа не попала на рейс. В «Аэрофлоте» добавили, что решают вопрос с доставкой багажа. В качестве одного из вариантов пассажирам было предложено приехать за ним в Анталью. Интересно, что путь туда от Аданы занимает примерно 10 часов на автобусе.

В конце июня эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали «Известиям», что багаж во время перелета может потеряться по разным причинам. Однако такие шансы можно свести к минимуму. Так, надо удалять с багажа старые наклейки. При самостоятельной сдаче багажа следует убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.