В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело

В Иркутске нашли тело девочки полутора лет, которую искали с июня. Об этом 9 июля рассказала пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

«Сегодня около 16:00 (11:00 мск) в реке Ушаковка у моста в районе ТЦ «Флагман» было обнаружено тело полуторагодовалой девочки», — сообщило ведомство ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС.

По данным следствия, 9 июня компания взрослых с детьми отдыхала у реки Ушаковка. Родители распивали спиртные напитки и не проследили за перемещением девочки.

К поискам ребенка были привлечены около 100 человек.

10 июня сообщалось, что по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тогда допускалось, что ребенок мог утонуть во время игры на воде.