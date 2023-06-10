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Уголовное дело возбуждено после исчезновения девочки на берегу реки в Иркутске

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Фото: скриншот
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В Иркутске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после исчезновения полуторагодовалой девочки на берегу реки. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба главного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел накануне на берегу реки Ушаковка. Пока взрослые распивали алкогольные напитки, малолетние дети играли возле воды. В какой-то момент родители обнаружили пропажу одного ребенка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). <…> Следователи СК не исключают, что ребенок мог утонуть. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

На месте работают следователи-криминалисты, полицейские, водолазы и волонтеры.

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Ранее, 21 мая, сообщалось, что в Анжеро-Судженске Кемеровской области пропала двухлетняя девочка. По словам матери девочки, она гуляла во дворе частного дома под присмотром бабушки. Женщина отвлеклась на домашние дела, а затем обнаружила, что внучки нет рядом. Сотрудники полиции развернули масштабные поиски малолетней.

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