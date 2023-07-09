Реклама
Прямой эфир
Армия
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
Замглавы ЦИК России оценил проведение выборов президента в Узбекистане
Политика
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Армия
Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении
Общество
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
Происшествия
Под Мелитополем прозвучали взрывы
Интернет и технологии
Путин назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России
Мир
Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО

В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям с детьми после 10 лет брака. Об этом 9 июля в своем Telegram-канале написал лидер фракции политсилы в Госдуме Леонид Слуцкий.

По его словам, просторные дома позволят семьям расширяться, а инициатива ЛДПР поможет гражданам в основании родовой усадьбы.

«Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил», — подчеркнул политик.

Слуцкий обратил внимание на необходимость заселять земли России, так как сейчас освоено только 15% ее территории. Также он добавил, что расселение людей гарантирует сохранения национального суверенитета.

По замыслу законодателей, земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, указывает «Газета.Ru».

Третий не лишний: многодетным дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья
Госдума примет закон, разрешающий тратить субсидию государства на новые цели

В июне «Известия» писали, что семьи, в которых воспитываются трое и более детей, имеют шанс получить бесплатное жилье и земельный участок от государства. Отмечалось, что при соблюдении каких условий можно приобрести собственную недвижимость.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023