В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака

ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям с детьми после 10 лет брака. Об этом 9 июля в своем Telegram-канале написал лидер фракции политсилы в Госдуме Леонид Слуцкий.

По его словам, просторные дома позволят семьям расширяться, а инициатива ЛДПР поможет гражданам в основании родовой усадьбы.

«Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил», — подчеркнул политик.

Слуцкий обратил внимание на необходимость заселять земли России, так как сейчас освоено только 15% ее территории. Также он добавил, что расселение людей гарантирует сохранения национального суверенитета.

По замыслу законодателей, земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, указывает «Газета.Ru».

В июне «Известия» писали, что семьи, в которых воспитываются трое и более детей, имеют шанс получить бесплатное жилье и земельный участок от государства. Отмечалось, что при соблюдении каких условий можно приобрести собственную недвижимость.